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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:34

Кровля жилого дома и веранда сгорели в селе Удмуртии

Также повредились квартиры и автомобиль
Гужавина Алина
Дом не был оборудован автономными пожарными извещателями. Фото: архив редакции

Дом не был оборудован автономными пожарными извещателями. Фото: архив редакции

29 января в селе Кизнер произошло возгорание крыши двухквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Помимо этого огонь перешел на веранду и саму квартиру №1. Также повредился автомобиль ВАЗ 2110 и веранда второй квартиры. Площадь возгорания составила 72 кв.м.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя.

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