2 человека пострадали при столкновении машин в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга

На трассе в Удмуртии столкнулись два автомобиля. Авария произошла 27 января примерно в 19:00.

Как сообщает ПСЧ-37, на 134 км трассы М-7 у села Малая Пурга столкнулись два легковых автомобиля.

Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга

В результате ДТП пострадали оба водителя.

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