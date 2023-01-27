Женщина из Удмуртии ударила свою подругу ножом в спину из-за ревности

Возбуждено уголовное дело Фото: Константин ИВШИН

В Кизнерском районе Удмуртии за убийство осудят 56-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ноябре 2022 года женщина выпивала у себя дома вместе с мужем и знакомой. Приревновав подругу к супругу, она ударила ее ножом с спину. В результате женщина скончалась на месте.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит срок лишения свободы до 15 лет.

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