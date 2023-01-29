Две бани сгорели в районах Ижевска

Чтобы избежать возгорания, приобретите домой огнетушитель Фото: Дмитрий Солодянкин

28 января в Ленинском и Индустриальных районах Ижевска загорелись бани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

В первом районе огонь повредил внутреннюю отделку постройки. Площадь пожара составила 16 кв.м. Во второй бане горело потолочное покрытие. В этом случае площадь составила 9 кв.м.

Размер разделки перекрытия бани от дымовой трубы не соответствовали нормам, что и стало причиной возгорания в обоих случаях.

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