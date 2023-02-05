Команда биатлониста Ивана Черезова из Удмуртии пришла первой на «Гонке звезд»

Из 40 выстрелов у команды был 1 промах. Фото: vk.com/ivancherezov

Известный биатлонист из Удмуртии Иван Черезов, 2-х кратный Олимпийский призер и 3-х кратный Чемпион мира, поделился на своей официальной странице ВКонтакте еще одной победой. Его команда, в которую также вошла телеведущая Ольга Петрикова, заняла первое место на «Гонке звезд» в Москве.

Состязания состояли из двух этапов. 4 февраля звезды спорта участвовали в лыжной гонке с начинающими юными напарниками. Здесь одержать победу не получилось.

«Пробежал сегодня лыжную гонку в Лужниках! Большое спасибо всем за организацию замечательного праздника! И, конечно, моему младшему напарнику в эстафете! В какой-то момент наша Команда даже была первая», – прокомментировал первый день соревнования Иван Черезов.

5 февраля формат был другим: биатлонная гонка в виде смешанной эстафеты – спортсмен и известный любитель. Успех не заставил себя ждать.

«Спасибо, Ольге Петриковой за отличную командную гонку! 39 из 40 закрытых мишеней! Первые в биатлонной Гонке звезд!», – написал Иван Черезов.

Прямую трансляцию вел телеканал «Матч ТВ» (18+). Каждый участник гонки пробежал по четыре круга. Команда Ивана Черезова финишировала с итоговым временем в 19 минут, более чем на три минуты опередив спортсменов, занявших второе место.

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