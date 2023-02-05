Неравнодушные прохожие в Ижевске спасли замерзающего в лесу пенсионера

Дедушку искали больше суток. Фото: vk.com/psoregion18

Историей чудесного спасения пожилого ижевчанина поделился на официальной странице ВКонтакте поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Страдающий потерей памяти 70-летний мужчина больше суток назад ушел из СНТ, расположенного за улицей Камбарская в Ижевске. На нем были летние кроссовки и ветровка.

Пенсионера отогрели. Фото: vk.com/psoregion18

Были объявлены поиски, пешие группы обходили город, но результата не было, хотя пенсионер несколько раз попал на записи с камер видеонаблюдения. Судя по полученной информации, он побывал на улицах Камбарской, Ильфата Закирова и Удмуртской, прошел через переулок Северный.

Когда шансы обнаружить мужчину живым уже близились к нулю, некие молодые люди позвонили на горячую линию. Они гуляли в лесу и обнаружили пропавшего за лагерем «Волна» неподалеку от Якшур-Бодьинского тракта. К счастью, они видели ориентировку и узнали дедушку, который стоял, прислонившись к дереву, замерзший и уставший.

Мужчину забрали родстенники. Фото: vk.com/psoregion18

За мужчиной прибыли поисковики, вызвали скорую помощь. Пенсионера отогрели и напоили чаем. Осмотр показал, что острой необходимости в госпитализации нет, и мужчину передали его дочери.

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