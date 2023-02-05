Пострадавшего от удара ледового бура рыбака прооперировали в Удмуртии

После операции состояние мужчины оценивалось как стабильное Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рыбака, пострадавшего 4 февраля в результате несчастного случая в Каракулинском районе, экстренно прооперировали в тот же день, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, 58-летний мужчина рыбачил на Каме. Из-за неосторожности другого рыбака, управлявшего судном на воздушной подушке, лежавший на льду бур отскочил и попал в голову пострадавшему.

Мужчину перевезли в 1РКБ на вертолете санавиации, где специалисты нейрохирургического отделения диагностировали вдавленный перелом черепа. В ходе операции из раны были удалены обломки кости и инородные тела. Затем пациента перевели в реанимацию. Его состояние врачи на тот момент оценили как стабильное.

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