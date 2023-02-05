В зону проведения специальной военной операции отправилась группа добровольцев из Удмуртии

Бойцов снабдили всей необходимой экипировкой Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Группа добровольце из Удмуртии направилась на прохождение службы в зону СВО, об этом сообщила пресс-служба Главы и правительства республики.

Бойцов провожали родные, друзья, волонтеры и депутаты. Перед отправкой добровольцы прошли медкомиссию, их снабдили необходимой экипировкой. Дополнительно им передали комплекты тактического снаряжения, закупленные на средства республики.

Многие добровольцы признались, что их деды воевали на Великой Отечественной войне, и они тоже не могут оставаться в стороне сейчас, в неспокойное время.

Жители Удмуртии продолжают оказывать бойцам благотворительную помощь. Всем необходимым военнослужащие обеспечены, но им всегда приятно получать посылки из дома как напоминание о том, что их любят и ждут.

Поддержка семей участников СВО также продолжает оставаться на особом контроле республиканских и муниципальных властей. Проводятся регулярные встречи с матерями и женами бойцов, для родственников военнослужащих организована запись к врачу вне очереди, а детям организуют культурную программу. Кроме того, волонтеры продолжают оказывать близким участников СВО помощь в быту: от расчистки снега до консультаций при оформлении документов.

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