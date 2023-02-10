Блогер-миллионник из Астраханской области прошелся по улицам Ижевска

Фото: vk.com/schoolnews_27

С 6 февраля в соцсетях можно было увидеть множество записей о том, что в Ижевск приехал блогер Азамат Айталиев, чья аудитория в Tik-Tok (сервис для создания и просмотра коротких видео) составляет более 2,5 млн подписчиков.

Он не только оценил красоты Центральной площади нашего города, но и прошелся по торговым центрам, чем привлек внимание прохожих и посетителей.

Кроме этого, блогер встретился со своими фанатами в школах. Так, например, ученики школы №27 были безумно рады встретиться со своим кумиром.

Для справки:

Азамат Айталиев – известный Tik-Tok-блогер из Астрахани, который публикует видео с танцами и развлекательный контент.

Окончил хореографический факультет во МГИКе.

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