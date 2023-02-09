Молочный киоск самообслуживания открыли на улице Дзержинского в Ижевске

В киоске можно купить пастеризованное молоко киясовского производства. Фото: Ардашева Екатерина

Автоматы с питьевой водой уже давно вошли в обиход жителей столицы Удмуртии, а вот молочные автоматы – это что-то новенькое. На один такой наткнулась журналист «Комсомолки» рядом с трамвайным кольцом на улице Дзержинского. И скорее всего он появился там совсем недавно.

Судя по вывеске, здесь можно купить пастеризованное молоко киясовского производства. За 10 рублей покупатель приобретает бутылку, а затем ставит в специальный отсек, где «милкбот» наливает в емкость молоко. А постоянные пользователи киоска смогут сэкономить и использовать свою тару.

Помимо молока, здесь можно купить сливочное масло и сыр. Для этого в киоске построен специальный отсек, работающий по типу «автомата со снеками».

Фото: Ардашева Екатерина

Пока что ассортимент оставляет желать большего, но пустые ячейки в автомате говорят о потенциале к расширению. Оплатить покупку можно карточкой, наличкой и мелочью.

Сейчас в городе есть три таких Молокомата. На ул. Ворошилова, 44, на ул. Дзержинского, 48 и на ул. Воткинское шоссе, 45.

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