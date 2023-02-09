Легковушку подожгли на улице Ильфата Закирова в Ижевске 9 февраля

Фото: скриншот из видео

9 февраля, примерно в 04:15 на улице Ильфата Закирова в Ижевске подожгли автомобиль Kia Sportage. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило моторный отсек. Также от огня пострадали детали у рядом стоящих BMW 316i и Hyundai Sonata. Пожар задел крыло, зеркало и бампер у соседей.

Поджигатель попал на видео местных жителей.

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