Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов

Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»
Фото: Алена Селезнева
Любимый жителями Удмуртии ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+) пройдет в столице республики с 6 по 11 февраля. Мероприятие, посвященное национальному блюду, проводится 9 год подряд. Чтобы вы ничего не пропустили, «Комсомолка» подготовила подробную афишу основного дня праздника, который состоится 11 февраля.
Основные площадки фестиваля Фото: pelmenfest.ru
Главное мероприятие фестиваля. Жители и гости столицы Удмуртии смогут познакомиться с любимыми пельменями и другими блюдами национальной кухни с 10:00 до 18:00. Важно отметить, что точки дегустации есть рядом практически со всеми площадками фестиваля, включая набережную.
Во время «СЪЕСТа» все посетители площади смогут также послушать концерт самых ярких и зажигательных эстрадных коллективов Удмуртии, который пройдет на главной сцене города с 11:45 до 17:00. В рамках программы в 12:00 состоится официальное открытие пельменного фестиваля.
Молодые и начинающие артисты, желающие показать свои таланты, смогут выступить на малой сцене фестиваля, которая находится около перголы, с 12:00 до 16:00.
Как насчет активного веселья? Спортивный квест поможет развеять скуку и сбросить калории, которые посетители фестиваля успеют получить после дегустаций сочных пельменей. Начиная с 10:00 и до 16:00 на верхнем ярусе центральной площади пройдут командные квесты, в которых могут принять участие и получить памятные призы все желающие.
Пока на верхнем ярусе площади проходят квесты, на нижнем пройдет настоящий турнир по удмуртскому «квиддичу». Ӵужонбол – это аналог хоккея, только играют в него не на коньках с клюшками, а в любой обуви и с метлами. Принять участие в чемпионате могут все. Главное – успеть зарегистрировать команду из 6 человек на сайте фестиваля. Игры пройдут с 11:00 до 15:00.
Весь день на территории всей центральной площади будут работать творческие площадки для детей и взрослых. Гости фестиваля смогут побывать на настоящей ярмарке, где смогут не только попробовать и купить пельмени на любой вкус, но и приобрести памятные сувениры, отправить оригинальную открытку своим друзьям и близким, а также поучаствовать в розыгрыше годового запаса пельменей.
Любители зимней рыбалки тут? И рыба тут! Самое время готовить удочки. В акватории Ижевского пруда 11 февраля пройдет чемпионат по ловле рыбы на мормышку. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте.
Важно! К участию допускаются рыбаки старше 18 лет, а также подростки от 14 при условии сопровождения родителями или их письменного разрешения.
Начало мероприятия в 7:30.
Награждение победителей в 12:30.
В рамках фестиваля «Всемирного дня пельменя» по акватории Ижевского пруда впервые пройдет открытый легкоатлетический забег. Участники мероприятия могут попробовать свои силы в забегах на дистанции 500 м, 3 км, 7 км и 21 км.
Выдача стартовых пакетов начинается с 12:00.
Открытие соревнований в 15:10.
Начало стартов с 15:20 до 18:45.
Награждение победителей в 19:00.
Все подробности забега, дистанции и регистрации участников вы можете узнать на сайте.
В рамках пельменного фестиваля с 1 по 12 февраля в кафе и ресторанах Ижевска будет действовать пельменное меню.
Посетители заведений смогут попробовать не только традиционные пельмени, но и китайские цзяоцзы, корейские кунманду и другие виды любимого блюда из разных стран.
Полный список заведений – участников акции – можно найти здесь.
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