Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов

Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023» Фото: Алена Селезнева

Любимый жителями Удмуртии ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+) пройдет в столице республики с 6 по 11 февраля. Мероприятие, посвященное национальному блюду, проводится 9 год подряд. Чтобы вы ничего не пропустили, «Комсомолка» подготовила подробную афишу основного дня праздника, который состоится 11 февраля.

Главные площадки празднования Дня пельменя:

Центральная площадь

Основные площадки фестиваля Фото: pelmenfest.ru

«Пельменный СЪЕСТ» (0+)

Главное мероприятие фестиваля. Жители и гости столицы Удмуртии смогут познакомиться с любимыми пельменями и другими блюдами национальной кухни с 10:00 до 18:00. Важно отметить, что точки дегустации есть рядом практически со всеми площадками фестиваля, включая набережную.

Концертная программа (0+)

Во время «СЪЕСТа» все посетители площади смогут также послушать концерт самых ярких и зажигательных эстрадных коллективов Удмуртии, который пройдет на главной сцене города с 11:45 до 17:00. В рамках программы в 12:00 состоится официальное открытие пельменного фестиваля.

«Егит куара» («Голос молодых») (0+)

Молодые и начинающие артисты, желающие показать свои таланты, смогут выступить на малой сцене фестиваля, которая находится около перголы, с 12:00 до 16:00.

Спортивно-развлекательный КВЕСТ (0+)

Как насчет активного веселья? Спортивный квест поможет развеять скуку и сбросить калории, которые посетители фестиваля успеют получить после дегустаций сочных пельменей. Начиная с 10:00 и до 16:00 на верхнем ярусе центральной площади пройдут командные квесты, в которых могут принять участие и получить памятные призы все желающие.

Соревнования по ӵужонболу (0+)

Пока на верхнем ярусе площади проходят квесты, на нижнем пройдет настоящий турнир по удмуртскому «квиддичу». Ӵужонбол – это аналог хоккея, только играют в него не на коньках с клюшками, а в любой обуви и с метлами. Принять участие в чемпионате могут все. Главное – успеть зарегистрировать команду из 6 человек на сайте фестиваля. Игры пройдут с 11:00 до 15:00.

А что еще?

Весь день на территории всей центральной площади будут работать творческие площадки для детей и взрослых. Гости фестиваля смогут побывать на настоящей ярмарке, где смогут не только попробовать и купить пельмени на любой вкус, но и приобрести памятные сувениры, отправить оригинальную открытку своим друзьям и близким, а также поучаствовать в розыгрыше годового запаса пельменей.

Набережная пруда

Чемпионат «Шудо визнан» («Счастливая удочка») (0+)

Любители зимней рыбалки тут? И рыба тут! Самое время готовить удочки. В акватории Ижевского пруда 11 февраля пройдет чемпионат по ловле рыбы на мормышку. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте.

Важно! К участию допускаются рыбаки старше 18 лет, а также подростки от 14 при условии сопровождения родителями или их письменного разрешения.

Начало мероприятия в 7:30.

Награждение победителей в 12:30.

Забег PelmenRun-2023 (0+)

В рамках фестиваля «Всемирного дня пельменя» по акватории Ижевского пруда впервые пройдет открытый легкоатлетический забег. Участники мероприятия могут попробовать свои силы в забегах на дистанции 500 м, 3 км, 7 км и 21 км.

Выдача стартовых пакетов начинается с 12:00.

Открытие соревнований в 15:10.

Начало стартов с 15:20 до 18:45.

Награждение победителей в 19:00.

Все подробности забега, дистанции и регистрации участников вы можете узнать на сайте.

Где поесть пельмешки без пробежки?

В рамках пельменного фестиваля с 1 по 12 февраля в кафе и ресторанах Ижевска будет действовать пельменное меню.

Посетители заведений смогут попробовать не только традиционные пельмени, но и китайские цзяоцзы, корейские кунманду и другие виды любимого блюда из разных стран.

Полный список заведений – участников акции – можно найти здесь.

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