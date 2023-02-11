Начисления субсидий по ЖКХ за январь 2023 года в Удмуртии переносятся

Выплаты будут получены до 17 февраля 2023 года Фото: Мария Бакланова

Начисление субсидий по ЖКХ, а также компенсаций расходов за коммунальные услуги многодетным семьям в Удмуртии за январь 2023 года переносятся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ региона.

Перенос выплат связан с техническими проблемами. Ведомство старается разрешить сложившуюся ситуацию и сообщает, что все положенные выплаты за январь поступят на счета граждан не позднее 17 февраля этого года.

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