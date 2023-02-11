Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 9:52

Частный дом в Воткинске был уничтожен в результате пожара

За минувшие сутки пожарные-спасатели 3 раза выезжали на пожары
Дана Солнцева
Огнеборцы защитили ближайшие дома и строния от огня

Огнеборцы защитили ближайшие дома и строния от огня

Фото: Мария Бакланова

Во время пожара в Воткинске был уничтожен частный деревянный дом с верандой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

По данным ведомства, сообщение о горении дома в Воткинске поступило в 12:41 10 февраля. Выехавшие на место огнеборцы смогли защитить ближайший дом, находившийся в 10 метрах от места пожара.

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС трижды выезжали на пожары в Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начисления субсидий по ЖКХ за январь 2023 года в Удмуртии переносятся

Жители Ижевска смогут пройти опрос по созданию пешеходного маршрута в Ленинском районе