Частный дом в Воткинске был уничтожен в результате пожара

Огнеборцы защитили ближайшие дома и строния от огня Фото: Мария Бакланова

Во время пожара в Воткинске был уничтожен частный деревянный дом с верандой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

По данным ведомства, сообщение о горении дома в Воткинске поступило в 12:41 10 февраля. Выехавшие на место огнеборцы смогли защитить ближайший дом, находившийся в 10 метрах от места пожара.

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС трижды выезжали на пожары в Удмуртии.

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