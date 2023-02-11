В преддверии Дня защитника Отечества в Ижевске проходит сбор подарков для военнослужащих

Подарки можно принести до 17:00 в ДК «Металлург». Фото: Алина Гужавина

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ проходит в Ижевске в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя». Организатором акции стал Ресурсный центр поддержки добровольчества в Удмуртии. Ее цель – сбор подарков для военнослужащих находящихся в зоне СВО ко Дню защитника Отечества.

«Мы собираем подарки для наших ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО. Им очень важно знать, что о них помнят, любят и ждут, когда они вернутся домой. Такие акции у нас проходят регулярно: мы собирали подарки перед Новым годом, проходит сбор и сейчас. Кроме этого гуманитарную помощь отправляют и вне акции люди со всей республики. Ребята, получив посылки, отправляют нам информацию, что чувствуют нашу поддержку и ощущают себя людьми, которые действительно защищают людей», – сообщил Алексей Выстребов, руководитель агентства по молодежной политике Удмуртии.

Сейчас еще трудно сказать, сколько подарков было собрано в рамках сегодняшней акции. Коробок с подарками становиться все больше с каждой минутой. Жители Ижевска несут подписанные посылки, а также оставляют открытки с теплыми пожеланиями и словами поддержки.

«После Новогодней акции нами было отправлено более 120 коробок. Сегодня до конца вечера продолжаем собирать и, думаю, количество подарков будет не меньше. Отправим так, чтобы все подарки и письма успели дойти до получателей к 23 февраля», – поделился Алексей Выстребов.

Все желающие поучаствовать в акции могут принести свой подарок до 17:00 в ДК «Металлург».

Ижевск».

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