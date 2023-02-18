Погода в Ижевске 18 февраля: облачно с прояснениями и дневные -8°С

Какая погода ожидает ижевчан в субботу. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на субботу.

По данным гидрометцентра Удмуртии, 18 февраля в столице республики будет облачно и с прояснениями.

Днем температура воздуха составит -8.. -10°С. Также в дневное время местами ожидается небольшой снег, зато ночью – преимущественно без осадков. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -13..-15°С.

Водители и пешеходы, будьте осторожны, на дорогах сохранится гололедица.

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