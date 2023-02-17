В Ижевске девушка провалилась в 4-метровый колодец

За пострадавшей спустились при помощи альпинистского снаряжения. Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

О ночном происшествии в Ижевске сообщил на официальной странице ВКонтакте городской поисково-спасательный отряд.

Вызов поступил в четверг, 16 февраля, в 22:02: человек упал в водопроводный колодец, оказавшись на глубине около 4-х метров.

Девушку подняли с глубины 4 метров. Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

Спасатели прибыли на место и обнаружили в колодце девушку. Применив специальное снаряжение для высотных работ, они спустились к пострадавшей, оказали ей помощь и подняли на поверхность, где передали врачам скорой помощи. О состоянии девушки не сообщается.

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