Водитель легковушки без номеров попытался скрыться от сотрудников автоинспекции в Ижевске

В отношении правонарушителя составлен ряд административных материалов. Фото: архив редакции

На дороге у дома № 11 по проспекту Калашникова сотрудники автоинспекции заметили движущийся автомобиль «Kia Rio» без номеров под управлением 21-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Просьбу остановить транспортное средство водитель легковушки проигнорировал и попытался скрыться от сотрудников ДПС, превысив скорость. Он представлял опасность для других водителей и пешеходов.

В результате погони правонарушитель столкнулся с тремя машинами: «Ford Fiesta» «BMW» и «Lada Vesta», после чего покинул свой автомобиль и попытался сбежать с места. Сотрудникам автоинспекции удалось задержать водителя у дома № 24 по улице Ухтомского. Молодой человек, как оказалось, ранее был лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

Сейчас на нарушителя составлен ряд административных материалов по статьям за «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «Управление транспортным средством владельцем без полиса ОСАГО», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Также водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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