Мошенники Удмуртии начали использовать фото сотрудников правоохранительных органов для обмана горожан

Жителей региона призывают к бдительности Фото: Амир Закиров

Мошенники Удмуртии начали использовать новый способ внедрения в доверие во время звонков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мошенники звонили жителям региона в мессенджерах. При этом на экранах их жертв высвечивалось фото сотрудника правоохранительных органов в форме. Во время разговора звонивший убеждал людей в том, что на их имя хотят оформить кредит и выманивал у них деньги. Поверившие жертвы мошенничества выполняют все указания злоумышленника. Обычно они понимали, что напоролись на преступников только после перевода денег.

Сотрудники МВД по Удмуртии предупреждают жителей региона о новом способе мошенничества и призывают их к бдительности.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске девушка провалилась в 4-метровый колодец

Женщину из Ижевска изнасиловали недалеко от Центрального рынка

Признаки сговора между республиканским Минстроем и риелтором при покупке квартир для детей-сирот установили в Удмуртии