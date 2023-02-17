Мошенники Удмуртии начали использовать фото сотрудников правоохранительных органов для обмана горожан

Жителей региона призывают к бдительности
Фото: Амир Закиров
Мошенники Удмуртии начали использовать новый способ внедрения в доверие во время звонков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Мошенники звонили жителям региона в мессенджерах. При этом на экранах их жертв высвечивалось фото сотрудника правоохранительных органов в форме. Во время разговора звонивший убеждал людей в том, что на их имя хотят оформить кредит и выманивал у них деньги. Поверившие жертвы мошенничества выполняют все указания злоумышленника. Обычно они понимали, что напоролись на преступников только после перевода денег.
Сотрудники МВД по Удмуртии предупреждают жителей региона о новом способе мошенничества и призывают их к бдительности.
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