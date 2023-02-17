Мужчину из Сарапула обокрали во время поиска машины на сайте с автомобильными попутчиками

Со счета мужчины списали 6500 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле 51-летний местный житель стал жертвой мошенника во время бронирования машины для поездки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина договаривался с незнакомцем о поездке на сайте поиска автомобильных попутчиков. Водитель отправил ему ссылку, при переходе по которой ему нужно было ввести данные банковской карты. После этого с его счета списали 6500 рублей.

Переписка с мошенником. Фото: МВД по Удмуртии

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По подозрению задержали 21-летнего жителя Башкортостана. Ему грозит до 2 лет в колонии. Отметим, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.

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