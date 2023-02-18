Руководитель крупного предприятия в Удмуртии перевел почти 4 млн рублей на счет мошенников

Мужчина обратился в полицию. Фото: архив редакции

60-летнему руководителю предприятия поступил звонок от неизвестного, который назвал себя сотрудником правоохранительных органов. После разговора и ряда действий мужчина лишился 3 миллионов 890 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мошенник сообщил о попытке хищения средств с банковских счетов мужчины и для того, чтобы обезопасить себя, необходимо перевести сумму на указанный счет.

Уже после перевода руководитель предприятия понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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