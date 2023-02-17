Бывшего главу Алнашского района Удмуртии и его сына осудили за мошенничество

Приговор в законную силу не вступил Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии по обвинению в мошенничестве осудили экс-главу Алнашского района и его сына. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С лета 2012 года по июнь 2013 года мужчины хотели продать местному бизнесмену силосную траншею и навес к подсобному хозяйству, которые он уже купил у коммерческой организации. В случае отказа они угрожали продать эти объекты или же разобрать их.

Также один из обвиняемых, используя административный ресурс, препятствовал выдаче документов на землю, на которой находились данные объекты. Таким образом мужчинам все же удалось «дожать» предпринимателя. Но получить деньги они так и не смогли. Одного из них задержали прямо во время передачи 700 тысяч рублей.

Суд отправил каждого из них в колонию общего режима на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

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