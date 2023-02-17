Котельная в хозяйственном магазине загорелась в Удмуртии

Пожарные спасли здание котельной и магазин
Фото: Мария Бакланова
16 февраля, примерно в 07:28 в деревне Каменное Завьяловского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Загорелась котельная, которая вплотную примыкала к зданию хозяйственного магазина. Пламя уничтожило потолок и кровлю на 4 кв.м. Пожарные спасли здание котельной и магазин.
По предварительным данным, возгорание началось из-за несоответствия размеров разделки перекрытия здания и сооружения от дымовой трубы в котельной.
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