Котельная в хозяйственном магазине загорелась в Удмуртии

Пожарные спасли здание котельной и магазин Фото: Мария Бакланова

16 февраля, примерно в 07:28 в деревне Каменное Завьяловского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелась котельная, которая вплотную примыкала к зданию хозяйственного магазина. Пламя уничтожило потолок и кровлю на 4 кв.м. Пожарные спасли здание котельной и магазин.

По предварительным данным, возгорание началось из-за несоответствия размеров разделки перекрытия здания и сооружения от дымовой трубы в котельной.

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