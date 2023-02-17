Врачей ГКБ №5 в Ижевске не было на месте во время профосмотра школьников

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

Вчера во время профилактического осмотра школьников в ГКБ №5 в Ижевске были жуткие очереди. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Сразу два сотрудника больницы, в том числе медсестра, которая работает в процедурном кабинете, ушли на больничный. В результате профосмотр растянулся на несколько мучительных часов ожидания в очередях.

Для решения это проблемы команда Минздрава с сегодняшнего дня в больнице ввела дополнительного сотрудника на забор крови и организовали работу кабинета неотложной помощи. Также здесь открыли кабинет для выписки справок, и обновили алгоритмы работы регистратуры для оперативного мониторинга ситуации.

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