Открытие памятника участникам спецоперации пройдет в Ижевске

Фото: t.me/oleg_garin

В рамках продолжения всероссийского проекта «Вежливые люди» в столице Удмуртии установят памятник участникам спецоперации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Олег Гарин, депутат Госдумы России от Удмуртской Республики.

Фигуру солдата слепили с натуры и уделили внимание деталям на экипировке и положению оружия. Находится памятник в сквере напротив Дворца детского (юношеского) творчества.

Официальное открытие пройдет 24 февраля в 14:00.

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