Художник и мастер тату из Ижевска создал свою коллекцию совместно с брендом Befree

Фото: dzen.ru

Унисекс-коллекцию с базовыми футболками и свитшотами в стиле «гранж» создал Егор Паук – 24-летний художник и татуировщик из Ижевска. Он занимается рисунком уже шесть лет. О дизайнерском начале парня сообщил бренд на площадке «Яндекс.Дзен».

Вдохновение молодому человеку приносят сюрреалистические образы, а также деликатные линии.

«Егор соединяет модные трайбл-формы и металлический блеск, а его главный медиум — человеческое тело», – пишут про Егора представители бренда Befree.

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