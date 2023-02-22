«Мы клоунов никогда не боялись»: председатель правительства Удмуртии назвал фейки об угрозе ракетного удара признаком паники наших врагов

Ярослав Семенов выступил на сессии госсовета республики Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал ложную информацию о воздушной тревоге, которую объявили на нескольких радиостанциях страны. Он выступил на очередной сессии госсовета республики.

Семенов попросил жителей региона не беспокоиться по этому поводу. А также заверил в том, что все устройства работают в штатном режиме.

«Очевидно, что это попытка запугать мирное население, а значит, как раз признак паники наших врагов. Как сказал вчера президент России в послании Федеральному собранию: «Мы как никогда сейчас сплоченные». Мы с вами, дорогие друзья, никогда разных клоунов не боялись и бояться не будем», – сказал председатель регионального правительства.

Напомним, сегодня в нескольких регионах страны, в том числе в Удмуртии на несколько радиостанций произошла кибератака. Хакеры взломали сервера и объявили угрозу ракетного удара.

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