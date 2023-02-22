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НовостиПолитика22 февраля 2023 7:57

«Мы клоунов никогда не боялись»: председатель правительства Удмуртии назвал фейки об угрозе ракетного удара признаком паники наших врагов

Он также сказал, что сейчас мы «как никогда сплоченные»
Виола Романова
Ярослав Семенов выступил на сессии госсовета республики

Ярослав Семенов выступил на сессии госсовета республики

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал ложную информацию о воздушной тревоге, которую объявили на нескольких радиостанциях страны. Он выступил на очередной сессии госсовета республики.

Семенов попросил жителей региона не беспокоиться по этому поводу. А также заверил в том, что все устройства работают в штатном режиме.

«Очевидно, что это попытка запугать мирное население, а значит, как раз признак паники наших врагов. Как сказал вчера президент России в послании Федеральному собранию: «Мы как никогда сейчас сплоченные». Мы с вами, дорогие друзья, никогда разных клоунов не боялись и бояться не будем», – сказал председатель регионального правительства.

Напомним, сегодня в нескольких регионах страны, в том числе в Удмуртии на несколько радиостанций произошла кибератака. Хакеры взломали сервера и объявили угрозу ракетного удара.

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