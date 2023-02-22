С помощью процедуры ЭКО в 2022 году в Удмуртии родилось 173 ребенка

Родителями стали 153 пары. Фото: Минздрав Удмуртии

За 2022 год с помощью бесплатной процедуры ЭКО в Удмуртии родилось 173 малыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Родителями стали 153 семьи. При этом зарегистрировали 18 двоен и одну тройню. Всего за помощью медиков обращались 700 пар. И в 30% случаев процедура заканчивалась беременностью.

За последние годы в Удмуртии увеличилось число пациентов с диагнозом «бесплодие». На данный момент под наблюдением врачей находятся 1 400 человек. При этом такой диагноз могут поставить как женщине, так и мужчине. Причиной бесплодия у женщин могут стать аборт, спаечный процесс, заболевания и проведение операций. У мужчин – последствие хронических заболеваний и вредные привычки, такие как курение, алкоголизм и неправильное питание. Это приводит к снижению подвижности и количеству сперматозоидов. Генетическая предрасположенность находится на последнем месте в списке причин заболевания.

«Существует огромный выбор препаратов и методик, позволяющих помочь стать родителями бесплодным парам. Сама процедура ЭКО представляет собой зачатие новой жизни вне организма матери, с использованием собственных яйцеклеток и сперматозоидов биологических родителей или при помощи донорского материала. Сейчас также стала доступной и широко применяемой процедура «заморозки» (криоконсервации) не только эмбрионов, но и другого биологического материала», – сказала главный внештатный репродуктолог Минздрава Удмуртии Елена Кузнецова.

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