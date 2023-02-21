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НовостиОбщество21 февраля 2023 16:58

С погибшим в Украине рядовым Дмитрием Веретенниковым простились в Удмуртии

Похороны прошли со всеми воинскими почестями
Источник:kp.ru
Редакция «Комсомольской правды» выражает родственникам бойца соболезнования

Редакция «Комсомольской правды» выражает родственникам бойца соболезнования

Фото: Архив КП

21 февраля в Игринском районе Удмуртии простились с погибшим в ходе СВО в Украине рядовым Дмитрием Веретенниковым.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семье погибшего. Родным Веретенникова оказывается помощь в полном объеме.

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