120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии

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На 24 февраля в Удмуртии зафиксировано еще 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Новых заболевших зарегистрировали на 17 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 56 больных выявили в Ижевске. 42 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 7 детей до 14 лет и 30 человек старше 65 лет.

На данный момент показатель заболеваемости составляет 8,08 на 100 тысяч населения.

Роспотребнадзор Удмуртии напоминает, что в целях профилактики коронавирусной инфекции необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте и в местах скопления людей.

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