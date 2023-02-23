Александр Шаклеин стал председателем одной из постоянных комиссий Госсовета Удмуртии

Александр Шаклеин. Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Александр Шаклеин стал председателем постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Предыдущий председатель комиссии Любовь Зайцева покинула пост. В связи с ее уходом депутаты предложили на должность кандидатуру Александра Шаклеина, который ранее возглавлял 1-ю РКБ.

Сам Александр Шаклеин рассказал, как прошел путь от санитара до руководителя крупнейшей больницы Удмуртии. Он подчеркнул, что здравоохранение – одно из самых важных направлений для работы в социальной сфере.

«Сегодня очень актуальны вопросы качества и доступности медицинской помощи, укомплектованности кадрами наших медучреждений, информирования и оперативного взаимодействия с пациентами, профилактики. Основой своей деятельности вижу работу в единой команде с законодательной, исполнительной властью, органами местного самоуправления на благо жителей Удмуртии, и считаю главным критерием оценки нашей работы – удовлетворенность населения оказываемой медицинской и социальной помощью», – высказался кандидат.

Шаклеина поддержали 48 депутатов, один выступил против. Таким образом депутата избрали председателем комиссии.

«Александр Витальевич четко понимает вопросы в сфере здравоохранения, которые нам необходимо решать. И уверен, что он все сделает для того, чтобы провести серьезную работу, в том числе в части модернизации отрасли, как руководитель оперативно отработает все вопросы с правительством и органами местного самоуправления, чтобы наши граждане получали своевременную и качественную медицинскую помощь», – прокомментировал результаты Владимир Невоструев, председатель Госсовета.

Ранее Игоря Асабина согласовали на должность зампредседателя правительства, а Михаила Тумина – на должность руководителя Государственного контрольного комитета.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сильные и бесстрашные: кто стоит на страже порядка и безопасности в Ижевске

Житель Ижевска Лев Смирнов не стал победителем шоу «Голос. дети»

Тест: какие необычные факты вы знаете про Ижевск периода Гражданской войны?