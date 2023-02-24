Жительница Удмуртии, обвиняемая в присвоении денег в крупном размере, признала вину

Она присвоила деньги с покупки телефонов Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Увинского района Удмуртии завершено. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по республике.

Женщина работала продавцом-консультантом в салоне сотовой связи и в период с декабря 2021 по октябрь 2022 года присваивала часть денег, которые получала с выручки от продажи телефонов, аксессуаров к ним, а также за проведение операций по оплате мобильных услуг. Деньги в кассу она не вносила.

В ходе расследования обвиняемая все же признала свою вину. Дело направлено прокурору с обвинительным заключением для дальнейшей передачи в суд.

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