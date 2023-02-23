Житель Ижевска Лев Смирнов не стал победителем шоу «Голос. дети»

Лев Смирнов из Ижевска. Фото: скриншот видео

Стали известны результаты шоу «Голос. Дети» (6+) на Первом канале, где выступал юный ижевчанин Лев Смирнов.

Наш земляк представлял команду певицы МакSим. До финала дошли по три участника от каждого наставника. Лев выступил с песней группы Aerosmith.

«Лев, ты был рок-звездой сейчас», – отметила ведущая Яна Чурикова.

Однако в суперфинал попали по одному подопечному от каждой команды, и, к сожалению, от команды МакSим в суперфинал попал не Лев, а Павел Зилев.

«Я хочу сказать спасибо оркестру, конечно же МакSим, всем наставникам, и, конечно, команде, работающей здесь, на «Голос. Дети». И для себя я тоже уже победитель», – высказался Лев после оглашения результатов голосования. А еще ижевчанин передал привет своей учительнице. Ведущая Яна Чурикова ответила, что Лев стал победителем и для всего Ижевска.

Выиграла конкурс Анна Доровская из команды Басты с песней Юлией Савичевой «Не забывай».

О закулисной жизни проекта Лев рассказывал «Комсомолке». По признанию мальчика, без интриг не обходится.

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