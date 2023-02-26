75 единиц спецтехники направлены на борьбу со снегом на улицах Ижевска

Снегоуборочные машины рядом с механическим заводом. Фото: Алена Буянова

Дорожные службы приступили к работе на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В данный момент на борьбу со снегом выпущено 75 единиц техники, а ручные бригады расчищают лестничные сходы, тротуары, пешеходные переходы. К вечеру количество машин будет увеличено.

Как сообщают синоптики, выпадение осадков продолжится в течение дня.

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