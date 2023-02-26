В Ижевске сожгли чучело Масленицы на Центрльной площади

Фото: Пресс-служба администрации города

На главной площади Ижевска прошли традиционные масленичные гуляния. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Весь день жители столицы Удмуртии могли поучаствовать в веселых конкурсах, насладиться концертной программой от лучших творческих коллективов города, и конечно, полакомиться вкусными блинами и блюдами традиционной удмуртской кухни.

«Масленица – праздник для встреч и общения. Наши предки отмечали его весело, ходили друг к другу в гости. И все эти традиции сохранились по сей день. И пусть сегодня еще по-зимнему морозный, но весна уже близко», – поздравил жителей и гостей столицы заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

В конце праздника прошло традиционное сожжение чучела Масленицы. 26 февраля гуляния по всему городу продолжаться. Подробную афишу мероприятий вы можете найти здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов попал под санкции США

Глава Можги Михаил Трофимов покинул свой пост по собственному желанию

Гороскоп на неделю: с 27 февраля по 5 марта Львы найдут новые силы в общении, а Козероги – в новых отношениях