Глава Можги Михаил Трофимов покинул свой пост по собственному желанию

Трофимов занимал пост главы города 4 с половиной года. Фото: m_trofimov

25 февраля Михаил Трофимов принял решение покинуть пост главы Можги. Об этом н сообщил на своей странице ВКонтакте.

По словам Трофимова, он принял это решение по собственному желанию. 25 февраля будет его последним рабочим днем.

«За четыре с половиной года нахождения на этом посту я познакомился с городом, максимально изучил его инфраструктуру, историю и культуру, но самое главное – я проникся гармоничной мелодией жизни горожан. <…> Благодарю Вас за понимание, за Вашу активную гражданскую позицию, за Ваши конструктивные предложения и критику, за совместную работу на протяжении этих лет на благо любимого города», – сказал Трофимов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, до проведения конкурса исполнять обязанности главы Можги будет Эрик Уразов.

Напомним, в конце января также по собственному желанию со своего поста ушел замглавы администрации Можги Руслан Галеев. Причиной своего ухода он назвал коммунальный коллапс на теплосетях города в начале года. Тогда без отопления остались 11,6 тысячи можгинцев при том, что население города составляет 44 тысячи человек.

СПРАВКА

Эрик Уразов родился в 1979 году. В 2000 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2005 – ИжГТУ по специальности «Финансы и кредит».

2000-2007 гг. – работа в правоохранительных органах.

2007-2016 гг.– руководил автотранспортными предприятиями Можги и Смоленска.

2016-2023 гг. – первый заместитель главы Администрации Селтинского района.

С 1 февраля 2023 года – первый заместитель - заместитель главы Администрации Можги по строительству и жилищно-коммунальной политике.

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