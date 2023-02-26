Гастроэнтеролог объяснил чем может быть опасен протеиновый батончик

Любую диету стоит начинать с консультации врача Фото: Мария Бакланова

Протеиновый батончик – удобный перекус, который легко взять с собой на работу или тренировку. Но так ли он полезен? Гастроэнтеролог Екатерина Кашух поделилась в беседе с RT некоторыми секретами этого полезного на первый взгляд лакомства.

Врач отметила, что сами по себе белки – неотъемлемая часть рациона человека и питательные вещества, которые помогают нашему организму не только поддерживать свою работоспособность, но и помогают восстанавливаться. Благодаря протеину организм строит клетки соединительных тканей, может повышать упругость кожи.

Поэтому многие, ориентируясь, на эти знания начинают питаться протеином в чрезмерном количестве.

«Диетологи давно установили нужную человеку норму белковой пищи. Для взрослого человека белок должен составлять 10 – 15% от суточного рациона или 0,8 г на 1 кг веса в сутки», – объяснила эксперт.

Это важно учитывать при подборе диет. Поскольку избыток белка может нанести наносит удар по печени и почкам. Помимо этого, часто протеиновые батончики делаются из орехов и других продуктов, на которые даже у взрослых могут возникать сильные аллергические реакции. Поэтому вводить в детский рацион подобные лакомства в принципе не рекомендуют.

«Во многих протеиновых батончиках содержатся различные сахара. А это превращает любимый батончик в подобие конфеты, но с более натуральным составом. Которая точно также может отложиться в жировой прослойке», – добавила гастроэнтеролог.

Врач посоветовала всем, кто хочет увеличить в рационе количество белков, предварительно обсуждать свою диету с врачом, чтобы тот дал рекомендации, исходя из реальной необходимости.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Можги Михаил Трофимов покинул свой пост по собственному желанию

В Ижевске сожгли чучело Масленицы на Центрльной площади