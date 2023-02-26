Биатлонист из Ижевска Ильназ Мухамедзянов одержал победу на чемпионате России по биатлону

Фото: betassist.ru

В Ижевске в рамках Чемпионата России по биатлону состоялся массовый заезд на дистанцию в 20 км. В ходе гонки первое место занял спортсмен из Ижевска Ильназ Мухамедзянов.

Спортсмен из Удмуртии преодолел дистанцию в 20 км за 41.24,5, допустив три промаха.

Его соперники Иван Колотов из Пермского края и Михаил Первушин из Московской области отстали от лидера гонки на 21,2 секунды и 31 секунду, допустив 3 и 1 промах соответственно.

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