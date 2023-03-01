С погибшим на СВО сержантом Антонином Тихоновым простятся в Удмуртии

Боец погиб на СВО. Фото: Алексей Семенов ВКонтакте

1 марта в Алнашском районе Удмуртии пройдут похороны сержанта Антонина Тихонова, погибшего в Украине на территории СВО. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава района Алексей Семенов.

Гражданская панихида пройдет в Алнашском РДК с 11:45 по 12:40. Отпевание сержанта состоится в Свято-Троицком храме села Алнаши в 13:00.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Можге объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города

Запланированную на 1 марта проверку системы оповещения в Ижевске отменили

«Ожидать ранней и дружной весны в этом году не приходится»: эксперт рассказал о погоде в Ижевске на ближайшие месяцы