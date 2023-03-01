Нерегулируемый пешеходный переход появится у ТЦ «Италмас» в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска

Новый пешеходный переход появится недалеко от ТЦ «Италмас» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Нерегулируемая зебра расположится на шлюзовом проезде вдоль улицы 40 лет Победы, перед пересечением с улицей 10 лет. Подрядчики установят здесь дорожные знаки «Пешеходный переход», «Движение без остановки запрещено» и «Движение направо». Кроме того, на участке нанесут разметку, а также демонтируют бетонные блоки и ограждения на участке.

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