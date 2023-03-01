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НовостиПолитика1 марта 2023 9:25

Михаил Тумин покинул пост министра экономики Удмуртии

Его избрали руководителем ГКК региона
Виола Романова
Первый рабочий день нового руководителя ГКК пройдет 2 марта

Первый рабочий день нового руководителя ГКК пройдет 2 марта

Фото: Диля Ахмадишина

1 марта Михаил Тумин официально покинул пост министра экономики Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий указ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Тумин продолжит карьеру в качестве руководителя Государственного контрольного комитета. Напомним, «за» назначение Тумина на эту должность проголосовали все депутаты регионального парламента. Первый рабочий день на новом посту он проведет 2 марта.

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