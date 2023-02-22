Михаила Тумина избрали руководителем Государственного контрольного комитета Удмуртии

Фото: Михаил Тумин ВКонтакте

На пост председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии избрали Михаила Тумина. Решение приняли 22 февраля на очередной сессии регионального парламента.

«За» назначение Тумина депутаты проголосовали единогласно. К своим обязанностям он приступает 2 марта.

Сам Тумин отметил, что на новой должности планирует выявлять не только ошибки, но и «системные сбои», а также вырабатывать предложения. Своей основной задачей он назвал повышение качества жизни жителей региона.

«Важно принимать максимально выверенные решения при разработке законопроектов и определения основных направлений развития Удмуртии. Нам также необходимо максимально использовать возможности цифрового развития и переходить от привычных проверок к мониторингу и анализу информации, представленной в государственных информационных системах», – сказал Тумин.

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