Оборудование для проведения операций без использования скальпеля появилось в ГКБ №7 в Ижевске

Фото: Глава Удмуртии Александр Бречалов

Ультразвуковой хирургический аспиратор-дезинтегратор закупили в ГКБ №7 в Ижевске. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Фото: Глава Удмуртии Александр Бречалов

С помощью нового оборудования можно ультразвуком разрушить ткань опухоли и удалить ее через аспиратор. А также техника позволяет разграничить пораженные участки ткани и удалить их, не задевая здоровую плоть и сосуды.

На аспираторе-дезинтеграторе будут проводить операции на головном и спинном мозге.

Ранее для врачей региона закупили микроскоп с возможностью увеличения в 32 раза, аппарат С-дуга для операций на позвоночнике и новый спиральный компьютерный томограф, который позволяет проводить исследования в 64 проекциях.

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