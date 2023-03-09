Главные новости Ижевска на утро 9 марта: запись первоклассников в школу, новые дорожные знаки и смертельное ДТП

В Ижевске обещают до +4 °С. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают снег. Температура воздуха +2…+4 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ожидается снег с дождем.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Смертельное ДТП произошло в Удмуртии в ночь на 8 марта

В Ижевске на перекрестке улиц Гагарина и Планерная произошло ДТП со смертельным исходом в ночь 8 марта около 00:40. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

По данным ведомства, 19-летний водитель автомобиля «‎ВАЗ-2112» совершил столкновение с автомобилем «‎БМВ» при выезде со второстепенной дороги.

Застрявшего в сугробе 10-летнего мальчика спасли пожарные в Ижевске

Вечером 6 марта на улице Петрова в Ижевске 10-летний мальчик застрял в норе в сугробе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Ребенок шел домой и увидел в сугробе нору, которую вырыли для игр другие дети. Ему стало интересно насколько глубокая эта дыра и поэтому он решил залезть в нее. Мальчик забрался в нору вперед головой и вылезти обратно уже не смог. Ребенок сказал, что он пробыл в таком положении очень долго. Его плач услышала прохожая и вызвала спасателей.

Когда в парках Ижевска закроют катки?

Весна потихоньку приходит не только в календарные даты, но и в нашу повседневную жизнь. Медленно, но верно подходит к концу зима и сезонные забавы. Мы решили узнать, когда в парках Ижевска закроют катки и где в городе можно покататься на коньках вне зависимости от погоды.

Двое мужчин погибли при пожаре в Камбарке

В ночь с 6 на 7 марта в городе Камбарка произошел пожар в частном доме, в огне которого погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Следствие предполагает, что погибшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курили. Из-за неосторожного обращения с огнем и произошло возгорание.

Запись первоклассников в школы стартует в Удмуртии 20 марта

С 20 марта в республике начинается запись детей в школы. Об этом сообщает пресс-служба «Объясняем.Удмуртия».

Первый этап записи продлится вплоть до 30 июня. В это время принимают заявления от льготников и детей по прописке. А с 6 июля по 5 сентября школы будут принимать документы всех детей, вне зависимости от места проживания.

Новые дорожные знаки установят на Союзной улице в Ижевске

На Союзной улице в Ижевске появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

У ЖК «Вивальди» установят знак «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Таблички с информацией также появятся у магазина «Светлана».

Последний ветеран Великой Отечественной Войны Воткинска скончался

На 97 году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной Войны в Воткинске Александр Иванович Масленников. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Александр Масленников родился 9 ноября 1926 года в Удмуртии, в деревне Муважи. До войны работал землекопом. В 1943 году он участвовал в строительстве железной дороги Ижевск – Балезино.

На фронт Александр Иванович попал весной 1944 года. Проходил службу в Польше, где в бою получил ранение в ногу, оказавшись под минометным обстрелом. Был направлен в госпиталь.

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