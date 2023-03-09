На 10 лет отправили в колонию наркозакладчика из Ижевска

Ранее мужчина уже отбывал срок за аналогичное преступление Фото: Архив КП

Мужчину из Ижевска осудили за попытку продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

В октябре прошлого года мужчина достал наркотики из тайника в одном из садоводческих массивов города. После этого преступник собирался продать запрещенные вещества через интернет. Но полицейские вовремя задержали его и изъяли наркотики.

Суд отправил мужчину в исправительную колонию особого режима на 10 лет и 2 месяца. Отметим, что ранее он уже отбывал срок за аналогичное преступление.

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