На 10 лет отправили в колонию наркозакладчика из Ижевска

Ранее мужчина уже отбывал срок за аналогичное преступление
Фото: Архив КП
Мужчину из Ижевска осудили за попытку продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
В октябре прошлого года мужчина достал наркотики из тайника в одном из садоводческих массивов города. После этого преступник собирался продать запрещенные вещества через интернет. Но полицейские вовремя задержали его и изъяли наркотики.
Суд отправил мужчину в исправительную колонию особого режима на 10 лет и 2 месяца. Отметим, что ранее он уже отбывал срок за аналогичное преступление.
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