Ребенка из Можги вовремя не признали инвалидом из-за сбоя в цифровой системе

Представитель ребенка обратился в прокуратуру Фото: Амир Закиров

В Можге из-за сбоя в системе ребенка своевременно не признали инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Представитель ребенка обратился в ведомство с жалобой. Для получения инвалидности семье нужно было отправить направление на медико-социальную экспертизу и медицинские документы ребенка в Минтруда России. Больница направила эти данные электронно через единую цифровую систему. Из-за сбоя в программе документы ребенка не поступили в ведомство и инвалидность ребенка не была вовремя установлена.

После вмешательства прокуратуры документы ребенка направили министру здравоохранения Удмуртии, а пациенту установили категорию «ребенок-инвалид» до достижения им 18 лет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии оштрафовали директора предприятия за нарушение требований охраны труда

В Воткинске скончался последний ветеран Великой Отечественной Войны

Частное хозяйство загорелось в Удмуртии 8 марта