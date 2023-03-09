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НовостиОбщество9 марта 2023 6:34

Ребенка из Можги вовремя не признали инвалидом из-за сбоя в цифровой системе

В дело вмешалась прокуратура
Софья Кель
Представитель ребенка обратился в прокуратуру

Представитель ребенка обратился в прокуратуру

Фото: Амир Закиров

В Можге из-за сбоя в системе ребенка своевременно не признали инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Представитель ребенка обратился в ведомство с жалобой. Для получения инвалидности семье нужно было отправить направление на медико-социальную экспертизу и медицинские документы ребенка в Минтруда России. Больница направила эти данные электронно через единую цифровую систему. Из-за сбоя в программе документы ребенка не поступили в ведомство и инвалидность ребенка не была вовремя установлена.

После вмешательства прокуратуры документы ребенка направили министру здравоохранения Удмуртии, а пациенту установили категорию «ребенок-инвалид» до достижения им 18 лет.

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