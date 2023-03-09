Замначальника отделения районных приставов осудили за злоупотребление должностными полномочиями

За это преступление женщину оштрафовали Фото: Константин ИВШИН

Заместителя начальника Вавожского районного отделения судебных приставов осудили за получение денег за предоставление информации о должниках. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртии.

В прошлом году женщина незаконно обогатилась на 140 тысяч рублей за передачу информации о должниках и «непринятие обеспечительных мер по исполнительным производствам». Деньги она получала от директора юридической фирмы, которая занималась сопровождением физлиц во время процедуры банкротства.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к штрафу. Приговор в законную силу вступил.

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