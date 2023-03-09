Количество желающих работать удаленно выросло на 79%

Наибольший интерес к удаленной работе выявили в категории «IT»
Фото: Мария Бакланова
За минувший год количество желающих работать на удаленке выросло на 79%. Об этом говорят результаты исследования «Авито Работа», которыми поделился RT.
Специалисты отмечают, что желание работать удаленно не зависит от места жительства – интерес растет как в больших, так и в маленьких городах.
«Для жителей регионов развитие дистанционной работы открыло больше карьерных возможностей. Они могут устроиться в желаемую компанию независимо от места проживания или одновременно сотрудничать с несколькими работодателями. Жители мегаполисов нередко уезжают в приморские районы и другие регионы России с благоприятной экологией, продолжая при этом работать в компании из родного города», – заключили аналитики.
Наибольший интерес к удаленной работе выявили в категориях «IT» и «Маркетинг, реклама, PR». Также таким форматом заинтересованы специалисты в сфере инвестиций, страхования и бухгалтерии.
Кроме того, на удаленку уходят и работники бьюти-сферы. Аналитики отмечают, что эти изменения связаны с пандемией. Тогда стали популярны онлайн-тренировки, онлайн-консультации диетологов и визажистов. Сейчас необходимость вести работу из дома отпала, а вот привычка осталась.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Удмуртии оштрафовали директора предприятия за нарушение требований охраны труда
В Воткинске скончался последний ветеран Великой Отечественной Войны
Частное хозяйство загорелось в Удмуртии 8 марта