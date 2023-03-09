Количество желающих работать удаленно выросло на 79%

Наибольший интерес к удаленной работе выявили в категории «IT» Фото: Мария Бакланова

За минувший год количество желающих работать на удаленке выросло на 79%. Об этом говорят результаты исследования «Авито Работа», которыми поделился RT.

Специалисты отмечают, что желание работать удаленно не зависит от места жительства – интерес растет как в больших, так и в маленьких городах.

«Для жителей регионов развитие дистанционной работы открыло больше карьерных возможностей. Они могут устроиться в желаемую компанию независимо от места проживания или одновременно сотрудничать с несколькими работодателями. Жители мегаполисов нередко уезжают в приморские районы и другие регионы России с благоприятной экологией, продолжая при этом работать в компании из родного города», – заключили аналитики.

Наибольший интерес к удаленной работе выявили в категориях «IT» и «Маркетинг, реклама, PR». Также таким форматом заинтересованы специалисты в сфере инвестиций, страхования и бухгалтерии.

Кроме того, на удаленку уходят и работники бьюти-сферы. Аналитики отмечают, что эти изменения связаны с пандемией. Тогда стали популярны онлайн-тренировки, онлайн-консультации диетологов и визажистов. Сейчас необходимость вести работу из дома отпала, а вот привычка осталась.

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