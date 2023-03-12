Прошла проверка по ситуации с вернувшимся в Пулково самолетом «Санкт-Петербург – Ижевск»

Причиной происшествия стали погодные условия Фото: Мария Бакланова

Прошла полная проверка по ситуации, когда самолет «Санкт-Петербург – Ижевск» через 20 минут после взлета вернулся в аэропорт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Александр Синельников, гендиректор «Ижавиа».

По одной из версий в двигатель самолета попала птица, и он загорелся. Такая теория не подтвердилась.

Причиной стали погодные условия. «Боинг» долгое время находился в зоне интенсивных осадков и сильного обледенения. Еще одним фактором стал взлетный режим работы двигателя. Не исключено, что попал противогололедный реагент.

«То что пассажиры приняли за огонь, может быть чем угодно, никаких следов факеления не обнаружено», – написал Александр Синельников.

Самолет прошел техобслуживание и снова летает по расписанию.

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