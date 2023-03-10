В Ижевск доставили пассажиров вернувшегося в Пулково самолета Ижавиа

Пассажиры вернулись в Ижевск этой ночью
Фото: Мария Бакланова
10 марта, в 02:10 в Ижевск вернулись пассажиры, вернувшегося в Пулково самолета. Об этом в телеграм-канале сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.
Как написали в пресс-службе авиакомпании, вылетевший в Ижевск рейс вернулся в аэропорт Пулково из-за «возможного столкновения с птицей».
Самолет пробыл в небе чуть больше 20 минут. Одна из пассажирок рейса рассказала «Комсомолке» о том, как сработал экипаж рейса во время ЧП. Для всех пассажиров подготовили резервный вылет в 19:00, но затем перенесли его на 21:00.
По факту происшествия прокуратура проведет проверку.
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